Tutti i parametri da valutare per definire i coefficienti delle tabelle millesimali

La domanda Quali sono i parametri da utilizzare per redigere una tabella millesimale?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

Non esiste una norma che specifichi come redigere la tabella millesimale. L’articolo 68 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile si limita a osservare che per il calcolo «(…) non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare». Per il resto, i tecnici si basano su due circolari del ...