Un regolamento contrattuale può contenere clausole modificabili a maggioranza

Sono quelle che riguardano previsioni non limitative dei diritti dei condòmini

di Matteo Rezzonico

Le clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, non hanno necessariamente natura contrattuale. Occorre quindi valutare caso per caso la singola clausola per comprendere se essa abbia natura contrattuale, e quindi incida sui diritti soggettivi dei singoli condòmini, o sia meramente regolamentare. La questione non è soltanto teorica, ma ha notevole rilevanza pratica. Ed infatti le clausole aventi contenuto meramente regolamentare si ritiene possano essere modificate, con il voto ...

