Un successo la decima edizione del convegno 365 giorni in condominio

Venerdì 28 novembre 2025 si è svolta nell’Aula Magna del Tribunale di Como la decima edizione del Convegno 365 giorni in Condominio, che è stato possibile seguire sia in presenza che on line, raggiungendo il numero di oltre 500 professionisti registrati. Il Convegno mette insieme ogni anno i migliori esperti del diritto condominiale provenienti dall’accademia, dal notariato, dall’avvocatura e dalla magistratura.

Le due sessioni dei lavori, mattutina e pomeridiana, sono state moderate dal presidente...