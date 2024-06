Uno scudo da cedolare e contratti agevolati

I contratti d’affitto a canone concordato non sono immuni dai rincari. Tra il 2018 e il 2023 la rata mensile delle nuove stipule è cresciuta in media di 67 euro nei capoluoghi (da 536 a 603 euro). L’aumento in valore assoluto è inferiore all’inflazione, ma la quota di reddito dipendente erosa dalla locazione è comunque aumentata dell’1,5%, arrivando al 29 per cento.

Il rincaro dei nuovi affitti concordati ha probabilmente due spiegazioni. Da un lato, il fatto che in alcune città le intese territoriali...