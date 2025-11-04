Uppi sugli sfratti: intenzioni buone ma vanno evitati nuovi errori

Il Governo ci sta provando e i piccoli proprietari lo sanno. Lo precisa una nota dell’Uppi, l’Unione piccoli proprietari immobiliare, in relazione agli interventi per ridare la casa a chi ne è stato espropriato (per occupazione abusiva o perché l’inquilino non paga l’affitto). Il rischio sempre presente, scrivono, come ha dimostrato l’insuccesso annunciato del decreto legge sulle occupazioni abusive, è quello di fare provvedimenti inefficienti. L’obiettivo deve essere quello di assicurare tempi certi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi