Usufruttuario e nudo proprietario debitori solidali nei confronti del condominio

Il Tribunale di Avellino, nella sentenza numero 1385/2024 , ha affrontato il problema relativo alla ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario e alla natura della solidarietà che sussiste, nei confronti dell’ente di gestione, tra l’uno e l’altro soggetto, nell’ipotesi di rispettiva insolvenza, per le quote dovute e non versate all’ente di gestione.

In particolare...