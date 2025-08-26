Va allegato il rendiconto quando si convoca l’assemblea per approvarlo
Diffuso l’onere di allegare all’avviso di convocazione consuntivo e preventivo: non tutta la mole dei documenti contabili, ma una sintesi organica
Uno dei tanti solidi principi del sistema giuridico condominiale si articola nel diritto del condòmino a una ineludibile e preventiva informazione sull’oggetto della delibera, come previsto (in analogia) dal terzo comma dell’articolo 1105 del Codice civile e successivamente dal nuovo articolo 66/3° delle Disposizioni di attuazione del Codice, a mente del quale l’avviso di convocazione deve contenere «specifica» indicazione dell’ordine del giorno. Lo scopo della norma è porre i soggetti chiamati a...