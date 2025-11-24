Va rimossa la pergotenda sul terrazzo di proprietà esclusiva se lede il decoro

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza numero 1724 del 15 novembre 2025, ha evidenziato quanto sia complesso operare correttamente in un ambito come quello condominiale, all’interno del quale le attività dei singoli condòmini e dell’amministratore sono vincolate da prescrizioni di varia natura e origine.

Proprio per questo, occorre prestare la massima attenzione anche nella realizzazione di...