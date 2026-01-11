Va rimosso il condizionatore che sporge sul lastrico di proprietà di un altro condominio
Va tutelato il potenziale utilizzo futuro della copertura che protegge i locali sottostanti e si deve tener conto dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza numero 49 del 02 gennaio 2026, ha stabilito un importante, duplice, principio di diritto in tema di tutela della proprietà condominiale.
Per la Corte distrettuale, deve essere esclusa la legittimità della posa in opera di un condizionatore d’aria che sia prospiciente il lastrico solare di copertura di un edificio, da parte di un soggetto appartenente...