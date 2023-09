Valida la delibera che approva il superbonus anche se incide sulle parti private di Rosario Dolce

Chi vi si opponeva era privo di interesse perché l'obiezione relativa al fatto che i lavori avessero gravato sui balconi arrivava dal proprietario di un appartamento che ne era sprovvisto

Lo scrutinio giudiziale delle delibere che dispongono l'approvazione del progetto del superbonus comincia ad emergere nella produzione giudiziale dei fori italiani e porta in dote tutti i dovuti accorgimenti giuridici da apprestare al caso (già anticipati da Ilsole24ore con i propri esperti, a tempo debito).

La pronuncia del Tribunale di Monza

Interessante a tal fine la sentenza del Tribunale di Monza, la numero 1403 del 15 giugno 2023, la quale, seppure intervenga in sede di cessazione della materia del contendere, ai fini del principio della soccombenza virtuale, discrimina la validità dell'atto collegiale con riguardo sia alle porzioni del fabbricato riconducibili ai privati che a momenti decisionali maturati in sede diversa da quella assembleare.

Orbene, chi impugnava (condòmino) lamentava che il progetto superbonus del fabbricato condominiale fosse stato deciso fuori dall'adunanza dei condòmini, e, un volta approvato in questa sede, andasse invalidato poiché incideva sulla proprietà privata. Chi resisteva in giudizio (condominio) affermava, invece, che la delibera non disponesse alcuna opera di sorta e avesse, pertanto, mero valore programmatico, da cui la carenza di interesse ad agire. Chi ha deciso (il giudice), infine, ha poi disatteso entrambe le tesi.

La decisione

In particolare, è stato escluso che la delibera gravata dall'azione di impugnazione fosse meramente programmatica – così da ascrivere ad essa natura decisionale - seppure, in quanto tale, risultava immune da alcun vizio di legittimità; e tanto perché: «l'assemblea ha deliberato la redazione di un “progetto” di intervento edilizio fiscalmente incentivato, quindi non vi è alcuna “incidenza” su porzioni in proprietà individuale, potendo semmai essa emergere all'esito della delibera di approvazione lavori che interessino pure dette porzioni». Il giudicante ha poi evidenziato la strumentalità dell'azione di impugnazione, visto che chi impugnava (l'anzidetto condòmino) era titolare di immobili privi di balconi. Tant'èra.

Conclusioni

Nessun rilievo, infine, è stato riconosciuto ai momenti antecedenti alla costituzione della assemblea dei condòmini, allorquando l'amministratore aveva raccolta la disponibilità per iscritto da parte di ciascun condòmino di dare luogo all'avvio del progetto del superbonus e, verosimilmente – per quanto è dato supporre -, la disponibilità a ricorrere alla opzione dello sconto in fattura.

A tal riguardo, è stato precisato che: «il fatto che la delibera … è stata preceduta da una consultazione informale (raccolta di firme), funzionale ad acquisire dati circa l'interesse della compagine condominiale ad un intervento della tipologia bonus 110%, è circostanza del tutto irrilevante con riferimento alle ragioni di invalidità della deliberazione assembleare avente ad oggetto il profilo di cui alla “raccolta firme”, non essendo dato rinvenire né una decisione assunta al di fuori del metodo assembleare, né un “esautoramento” dell'assemblea dei condòmini …».