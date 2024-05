Validità del preliminare e rendiconto tra i temi commentati negli ultimi giorni

In Condominio e immobili 29 aprile 2024, può leggersi l’ottimo contributo di M. V. Ricciardi, «Condizioni di sufficienza per la validità del contratto preliminare: individuazione e identificazione dei beni immobili per relationem», in commento a Cassazione 5536 del 2024.

Oggetto del contratto preliminare è esclusivamente l’obbligo di prestazione del consenso in sede di futuro contrarre, da tener distinto dall’oggetto del successivo contratto definitivo, costituito, invece, dal bene destinato...