Veicoli in fermo amministrativo in cortile: rimozione a carico del proprietario
Quest’ultimo non può invocare l’uso più intenso del bene comune: deve pagare un deposito custodito
L’occupazione stabile di aree comuni con auto e con motorini abbandonati non rientra nel legittimo uso delle parti comuni di cui articolo 1102 Codice civile per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune «…. purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (…)».
I fatti
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Arezzo (ordinanza del 16 dicembre 2025), un condomino aveva occupato un’area comune posteggiandovi...