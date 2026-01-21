Venerdì 30 gennaio l’Anaci day a Genova
Focus sul percorso delle responsabilità dell’amministratore
Si terrà il 30 gennaio presso l’NH Genova Marina del Molo Ponte Calvi l’Anaciday di Genova, incentrato sul tema delle responsabilità cui l’amministratore di condominio è chiamato.
I lavori cominceranno alle 15 con i saluti istituzionali alla presenza dei rappresentanti di Comune e Regione, del presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli e del presidente di Anaci Genova Pierluigi D’Angelo. Introduzione alla tematica affidata all’avvocato Claudio Belli e al presidente Anaci Liguria Andrea Busanelli...