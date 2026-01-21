Venerdì 30 gennaio l’Anaci day a Genova

Si terrà il 30 gennaio presso l’NH Genova Marina del Molo Ponte Calvi l’Anaciday di Genova, incentrato sul tema delle responsabilità cui l’amministratore di condominio è chiamato.

I lavori cominceranno alle 15 con i saluti istituzionali alla presenza dei rappresentanti di Comune e Regione, del presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli e del presidente di Anaci Genova Pierluigi D’Angelo. Introduzione alla tematica affidata all’avvocato Claudio Belli e al presidente Anaci Liguria Andrea Busanelli...