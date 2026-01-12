I temi di NT+Le ultime sentenze

Verbale con presenti, assenti e astenuti anche per le delibere approvate all’unaminità

La compagine deve poter verificare la corretta costituzione dell’assemblea

di Annarita D'Ambrosio

Corretto contenuto del verbale di assemblea al centro dell’ordinanza di Cassazione 558/2026 depositata il 12 gennaio. Ad originarla il ricorso di un condominio avverso l’annullamento di alcune delibere richiesto dai condomini in virtù di evidenti vizi proprio nella stesura del resoconto assembleare. Il condominio aveva prodotto un elenco, su foglio separato dal verbale contestato, con l’indicazione delle presenze personali, delle presenze per delega (senza peraltro l’indicazione del delegato) e delle...

