Videoregistrazione delle assemblee condominiali? Attenzione a rispettare le regole

La richiesta di videoregistrazione delle assemblee condominiali ha assunto una notevole rilevanza dopo la pandemia che ha reso di uso comune l’utilizzo di videocamere e programmi di video assemblee.

La modalità delle assemblee in videoconferenza, prima limitata ad una nicchia di utenti, è divenuta strumento ordinario di conduzione. Telelavoro, didattica a distanza, video call, telemedicina, assemblee sociali, udienze in mediazione e giudiziarie in modalità video sono ormai di uso comune. Con la modifica...