Videosorveglianza, notaio e visure catastali, eredi e spese condominiali tra i temi commentati in settimana

Vanno segnalati insieme i due ottimi contributi di S. Panu, «La videosorveglianza delle parti comuni di un condominio secondo l’articolo 1122-ter Codice civile (in commento ad una sentenza del Tribunale di Tivoli), in Condominio e immobili 3 giugno 2024, e «L’impianto di videosorveglianza: presupposti di liceità e tutela penale (in commento a Cassazione penale 27 marzo 2024, numero 12744), in Condominio e immobili 6 giugno 2024.

La lettura dei due contributi offre un quadro sistematico...