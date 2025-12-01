Webinar Anaip il 3 dicembre sulle criticità contabili in condominio

La Anaip - Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti - comunica in una nota di aver organizzato un incontro formativo per affrontare le criticità contabili e i nodi legali sui compensi che generano contenziosi nelle assemblee.

La gestione condominiale diventa ogni giorno più complessa, si legge, stretta in una morsa tra normative in continua evoluzione e una crescente richiesta di trasparenza contabile assoluta da parte dei condòmini. Errori nella redazione del rendiconto o incertezze sulla gestione del mandato scaduto non portano solo a perdite economiche per il professionista, ma spesso sfociano nella mancata approvazione dei bilanci e in pesanti responsabilità legali.

Per rispondere a queste sfide sempre più pressanti è stato organizzato un webinar di approfondimento gratuito, previsto per mercoledì 3 dicembre 2025, finalizzato a fornire strumenti pratici per prevenire i contenziosi e garantire la solidità dei bilanci presentati in assemblea.

L’incontro formativo online accenderà i riflettori su due dei temi più spinosi e generatori di liti nell’attuale panorama immobiliare:

1. Il delicato periodo della prorogatio imperii: verrà analizzata la giurisprudenza più recente per fare chiarezza sul diritto al compenso dell’amministratore quando opera in regime di proroga del mandato, definendo cosa spetta davvero e come tutelarsi.

2. Le irregolarità contabili e il rendiconto: Saranno esaminati gli errori e le criticità contabili più diffuse che portano le assemblee a non approvare il documento contabile, paralizzando la gestione del condominio.

L’obiettivo di Anaip è offrire ai professionisti del settore competenze aggiornate a tutela del proprio operato, assicurare una gestione trasparente ai condòmini ed evitare i rischi professionali connessi a una materia sempre più tecnica.

Il webinar si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet giovedì 3 dicembre 2025, a partire dalle ore 14:20.

La partecipazione è gratuita. Tuttavia, per garantire un ampio spazio al dibattito e alle domande dei partecipanti, i posti sono limitati. È obbligatoria l’iscrizione inviando una e-mail all’indirizzo: corsi@anaip.it.