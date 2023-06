Webinar gratuito Anapi il 20 luglio sull'efficientamento e l'innovazione negli edifici residenziali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Negli ultimi anni in Italia lo sviluppo delle fonti rinnovabili è tra le priorità della politica energetica nazionale, insieme chiaramente alla promozione dell'efficienza energetica. Nel medio e nel lungo termine il nostro Paese punta a riequilibrare, attraverso strategie mirate, il mix energetico che ancora oggi appare molto dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Gli obiettivi delle strategie messe in atto sono: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, riduzione dei costi dell'energia per imprese e cittadini, promozione di filiere tecnologiche innovative, tutela ambientale e, quindi, sviluppo sostenibile.

Molteplici sono gli strumenti operativi utilizzati per perseguire i suddetti obiettivi e che confluiscono nella Strategia energetica nazionale e, quindi anche nel Piano d'azione nazionale 2023 per le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e il Gnl (Gas naturale liquefatto).Per approfondire la tematica, con particolare focus sulle innovazioni in ambito di efficientamento energetico negli edifici residenziali, Anapi organizza un webinar gratuito tenuto da Adriano Buscaglia, Consulente tecnico economico Eure (Esperto uso razionale energia) Mise/Mef nei Servizi di supporto specialistico.

Buscaglia si occupa anche di consulenza per la Regione Liguria del Piano d'azione nazionale 2022 e di consulenza per ciò che concerne il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).Il webinar organizzato da Anapi «Efficientamento, innovazione e risparmio nel residenziale italiano» si terrà in diretta sulla piattaforma Zoom giovedì 20 luglio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e la partecipazione è gratuita per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la tematica, con particolare attenzione per la categoria degli amministratori di condominio.

La partecipazione al webinar non è soggetta all'acquisizione di crediti formativi professionali.Per partecipare al webinar ( qui la locandina ):

•30 minuti prima dell’inizio dei lavori verrà inviato via email un link che permetterà l'accesso alla piattaforma Zoom;

•pochi minuti prima dell'inizio del webinar, cliccare sul bottone verde “Partecipa”;

•una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, disattivare il microfono e, qualora si desiderasse, disattivare anche la webcam.

Per maggiori informazioni inviare una email a eventi@anapi.it