Webinar gratuito Anapi sugli adempimenti dell’amministratore dopo la riforma Cartabia

L’Anapi organizza un webinar gratuito dedicato agli amministratori di condominio per approfondire le novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Il webinar si terrà il 29 febbraio alle 15:00 su piattaforma Zoom.

A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, sono state introdotte delle modifiche per agevolare l’efficienza del processo penale e dei procedimenti giudiziari in un’ottica di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione. Tali modifiche hanno coinvolto, in termini di responsabilità, anche la figura professionale dell’amministratore di condominio nell’ambito della mediazione. Pertanto, comunica una nota dell’associazione, per poter approfondire al meglio la tematica e gli adempimenti dell’amministratore, Anapi ha organizzato l’appuntamento del 29 dedicato a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento.

Il webinar dal titolo «Obblighi dell’amministratore di condominio a seguito della riforma Cartabia» è organizzato in collaborazione con la sede provinciale Anapi di Napoli. Ad aprire i lavori Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi, ad approfondire la tematica Alessandro Di Dato, referente sede provinciale Anapi di Napoli (clicca qui per la locandina).

La partecipazione al webinar è gratuita per tutti e consentirà agli associati Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire 2 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento del 2024.

Modalità di iscrizione:

• Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il form contatti disponibile cliccando sul seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Cv5VR8cgThCCsZTxCN-MHg

• Una volta compilato il form, riceverete un’email di conferma di avvenuta iscrizione con il link per partecipare all’evento.

Per maggiori informazioni inviare una email a eventi@anapi.it o contattare l’Ufficio Stampa Anapi al numero 392 90 92 946.