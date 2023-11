Webinar gratuito Anapi sul tema dei possibili contenziosi da superbonus in previsione della scadenza di fine anno

Anapi comunica di aver organizzato un webinar gratuito per trattare la tematica relativa ai possibili scenari che potrebbero presentarsi nel caso di contenzioso da superbonus in previsione della scadenza del 31 dicembre 2023. L’appuntamento è su Zoom il 30 novembre alle ore 15.00.

La stagione del superbonus al 110% si avvia al termine, difatti la scadenza del 31 dicembre 2023, che coinciderà con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, riguarderà villette, edifici unifamiliari e condomìni. Saranno molteplici le modifiche previste per il prossimo anno e inerenti alla maxi agevolazione, pertanto la scadenza del 31 dicembre 2023 riguarderà numerosi contribuenti.

In linea generale, per ciò che riguarda i lavori effettuati nei condomìni, la citata scadenza coinvolgerà tutti i contribuenti, quindi sia coloro che rispettano i requisiti per applicare l’agevolazione al 110% fino a fine anno e sia coloro che possono applicare il superbonus al 90%. Per quanto riguarda unifamiliari e villette, entro il 31 dicembre 2023 dovranno provvedere ai pagamenti e concludere i lavori, nel caso di scelta dell’opzione cessione del credito, i contribuenti che hanno realizzato il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 e i contribuenti che hanno iniziato i lavori nel 2023, rispettando i requisiti previsti dal decreto Aiuti quater. Ad ogni modo, per le categorie di soggetti appena citati, la maxi agevolazione verrà ridotta al 70% dal 1° gennaio 2024.

Tutte queste modifiche preoccupano famiglie e imprese e una delle preoccupazioni principali riguarda i possibili contenziosi derivanti dai cantieri non ultimati.

Il webinar organizzato da Anapi in collaborazione con la sede provinciale Anapi di Ancona verte ad approfondire la tematica dei possibili contenziosi derivanti dal superbonus e dalla scadenza del termine fissato al 31 dicembre 2023 per l’esecuzione dei lavori. Quali sono i possibili scenari? È possibile adottare misure correttive per evitare il contenzioso?

Ad aprire i lavori, il presidente nazionale Anapi, Vittorio Fusco, approfondiranno la tematica l’avvocato Mario Antonio Massimo Fusario, referente sede provinciale Anapi di Ancona e il dottor Marco Oliveri, broker assicurativo Marsh.

Il webinar si terrà in diretta sulla piattaforma Zoom giovedì 30 novembre alle ore 15.00 e la partecipazione è gratuita per tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento, con particolare attenzione per gli amministratori di condominio.

La partecipazione al webinar non è soggetta all’acquisizione di crediti formativi professionali.

Per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi compilando il form contatti disponibile cliccando sul seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EBG3ojpSQJ2fmrpmKB5zEg

Una volta compilato il form, verrà inoltrata un’email di conferma di avvenuta iscrizione con il link per partecipare all’evento.

Per maggiori informazioni inviare una email a eventi@anapi.it o contattare l’Ufficio Stampa Anapi al numero 392 90 92 946.