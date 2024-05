Wikicasa acquisisce Dokicasa e amplia la propria offerta di servizi

Wikicasa (https://www.wikicasa.it/), azienda attiva nel proptech che raccoglie e distribuisce informazioni immobiliari online per agevolare la compravendita e la locazione di immobili, comunica in una nota di aver chiuso i primi mesi del 2024 con l’acquisizione della maggioranza (51%) di Dokicasa (https://dokicasa.it/), società specializzata nella realizzazione di soluzioni tecniche per il Real Estate.

Dokicasa, azienda fondata da Nicolò Martucci e Christian Cannata, ex dipendenti di Facile.it, eroga tramite la sua piattaforma oltre 70 servizi tecnici per il settore immobiliare come generazione e compilazione dei contratti di compravendita e locazione, servizi di antiriciclaggio e gestione della privacy. Dokicasa si serve di Intelligenza Artificiale e Machine Learning per realizzare infinite combinazioni di prodotti e servizi con il massimo livello di personalizzazione per tutti gli operatori della filiera.

Le attività gestite da Dokicasa sono indirizzate anche agli utenti finali, permettendo loro di usufruire di informazioni e output con massimo livello di personalizzazione nel minor tempo possibile, agevolando tutti i passaggi burocratici legati a compravendita e locazione.

Il progetto di Wikicasa mira a costruire un ecosistema di servizi integrato a 360° per tutti gli operatori del settore immobiliare. Oltre ai canali di visibilità tradizionali erogati attraverso i portali Wikicasa.it e Commerciali.it, ha sviluppato sistemi di monitoraggio e valutazione immobiliare come il Market Report, piattaforme su settori fortemente verticali e specializzati come le aste con il progetto Wikicasa Auction, network di riferimento per tutti i professionisti del settore aste e NPL.