Zona 30 a Bologna, la maggioranza degli associati di Confabitare è contraria di Redazione

Lo rivela un’indagine interna condotta per scoprire l’opinione degli associati sull’introduzione del limite di 30 km/h in città

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Zona 30 in città: favorevoli o contrari? Per la maggioranza degli associati di Confabitare - una delle principali realtà associative di Bologna con oltre 5.000 associati - la risposta è chiara: contrari. Lo rivela un’indagine interna condotta per raccogliere l’opinione circa l’introduzione della zona 30 km/h a Bologna. Il 92% degli associati partecipanti al sondaggio ha espresso la propria contrarietà, aggiungendo varie preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti negativi di questa iniziativa. Tra queste spiccano l’inquinamento generato dal traffico veicolare, le restrizioni alla circolazione stradale e la potenziale redistribuzione del flusso di traffico, che potrebbe penalizzare anche le vie alternative.

I risultati dell’indagine

Il presidente di Confabitare, Alberto Zanni, ha commentato i risultati dell’indagine sottolineando l’importanza di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e delle associazioni e di coinvolgerli attivamente nel processo decisionale. «Confabitare rappresenta un vasto numero di associati a Bologna», ha spiegato Zanni. «L’indagine condotta ha chiaramente evidenziato il loro dissenso nei confronti della zona 30. L’inquinamento, la riduzione dell’accessibilità, le limitazioni al traffico e i possibili cambiamenti nel flusso di veicoli sono tutte problematiche che i nostri associati temono. Riteniamo che sia fondamentale coinvolgere cittadini e organizzazioni rappresentative nel processo decisionale, per garantire che le scelte in materia di mobilità siano prese in modo oculato e sostenibile per l’intera comunità».

La mobilità urbana

Durante l’indagine sulla zona 30, sono emerse preoccupazioni relative anche alla mobilità cittadina, considerando sia gli svantaggi derivanti dalla zona 30 stessa, sia quelli contestuali legati ai lavori in corso per la realizzazione del tram e del passante. «Il sondaggio mette in luce preoccupazioni sulla mobilità e sulla disapprovazione nei confronti della zona 30, del tram e del passante», ha aggiunto Zanni. «È fondamentale che le preoccupazioni sollevate dagli associati di Confabitare vengano attentamente prese in considerazione, poiché rappresentano aspetti di grande importanza per la città».