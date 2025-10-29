Come fare perFisco

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni

di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti

  • Quando Entro il 1° dicembre 2025, essendo domenica il 30 novembre

  • Cosa scade Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola

  • Per chi Persone fisiche (“private”), società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti

  • Come adempiere Relazione di stima (perizia), redatta e giurata dal professionista incaricato, e versamento in autoliquidazione della relativa imposta sostitutiva tramite il modello di pagamento unitario F24

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Profili normativi
  3. 3. Possesso di beni e modalità
  4. 4. Ambito oggettivo
  5. 5. Soggetti interessati
  6. 6. Relazione di stima
  7. 7. Versamento dell’imposta
  8. 8. Detrazione o rimborso dell’imposta
  9. 9. Dichiarazione dei redditi
  10. 10. Casi particolari

