Come fare perRecupero e ristrutturazione

Aggiornamento catastale per strutture ricettive all’aperto

di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti

  • Quando Entro lunedì 15 dicembre 2025

  • Cosa scade Aggiornamento catastale per escludere dalla rappresentazione e dal censimento, quindi dalla stima diretta ai fini della determinazione della nuova rendita catastale, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, caravan, case mobili, ecc.)

  • Per chi Intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (villaggi turistici, campeggi, parchi di vacanza, ecc.)

  • Come adempiere Presentazione di atti all’ufficio provinciale del territorio competente per l’aggiornamento geometrico (mappa catastale) e del catasto dei fabbricati (dichiarazioni DOCFA)

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Quadro normativo di riferimento
  3. 3. Casa mobile o mobil-home
  4. 4. Stima diretta e metodologie operative
  5. 5. Obblighi dichiarativi
  6. 6. Criticità e ulteriore proroga

Gli ultimi contenuti di Come fare per