Ascensori, fino all’ 80% degli interventi su chiamata è dovuto a un componente guasto

Pulsanti, luci, batterie: i piccoli componenti che si danneggiano sono la prima causa – 81% – delle richieste di intervento per TK Elevator Italia, azienda leader nel settore del trasporto verticale e della mobilità urbana, che nel 2024 ha gestito in totale 60 mila chiamate su tutto il territorio nazionale per problemi agli impianti ascensoristici, a marchio proprio e di terzi.

I veri e propri guasti – ossia problemi di tipo elettrico che mettono in stato di fermo l’ascensore, per sicurezza, principalmente...