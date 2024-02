Bollette luce e gas: Altroconsumo lancia il gruppo di acquisto Abbassa la Bolletta

Comincia a prendere forma il futuro di chi, al momento, non è ancora passato al mercato libero dell’energia elettrica. A partire dal prossimo luglio, infatti, il servizio di maggior tutela verrà sostituito dal cosiddetto servizio a tutele graduali. Il braccio operativo di Arera (il garante dell’energia) Acquirente Unico, ha diviso il territorio italiano in 26 aree geografiche e per ognuna di esse ha scelto un operatore che fornirà il nuovo servizio tramite apposite aste tenutesi a gennaio.

I provider...