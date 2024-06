Cosa non può mancare nel sito web di uno Studio d’amministrazione condominiale

Ogni giorno, vengono effettuate su Google oltre 3,5 miliardi di ricerche, che costituiscono più di 1,2 trilioni di ricerche all’anno (fonte: Google - Un anno di ricerche, 2023).

Gli utenti del web, in Italia, si attestano all’incirca su 50 milioni di utenti (fonte: We Are Social - Digital, 2023) utenti che utilizzano le ricerche online e il web per le attività più disparate: dall’espletamento di pratiche burocratiche al più leggero intrattenimento, passando anche per le ricerche di utilità.

Fra queste...