Professione CTU. Il consulente e il gratuito patrocinio

L’ordinanza n. 7035 della Cassazione Civile, pronunciata il 15 marzo 2024, riguarda una tematica fondamentale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato in materia civile. Questa decisione affronta specificamente il trattamento economico dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei prestatori d'opera autorizzati, ponendo l'accento sulla corretta applicazione delle norme relative alla liquidazione dei compensi. Data l'importanza del gratuito patrocinio per garantire l'accesso alla giustizia alle persone non abbienti, questa sentenza assume un ruolo chiave nel delineare un quadro di riferimento chiaro ed equo per la gestione dei costi legali.