Il diritto condominiale preso sul serio: regolamento contrattuale valido se accettato con l’atto di acquisto dell’immobile

Non è una scrittura privata che deve recare una data e la sottoscrizione dell’autore, ma può validamente consistere in una scheda non datata e non sottoscritta

di Ettore Ditta

L’articolo 1138 del Codice civile prevede che, quando in un edificio il numero dei condòmini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento relativo all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, alla tutela del decoro dell’edificio e all’amministrazione.

Le tipologie di regolamento

Il regolamento che viene approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, secondo comma, viene definito assembleare e le sue norme non possono...

