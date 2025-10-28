Riparto dei costi: prevale il regolamento contrattuale

La domanda Esiste una normativa che, nel calcolo delle spese dell’ascensore condominiale, prevede l’esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni che abitano nel condominio? Oppure si tratta di una “esenzione” che può essere concordata tra condòmini o prevista dal regolamento condominiale?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025

La risposta al primo quesito è negativa. Non vi sono riferimenti normativi che prevedano un’esenzione come quella descritta nel quesito. Infatti, la ripartizione delle spese relative all’ascensore è disciplinata dall’articolo 1124 del Codice civile, secondo cui tali spese devono essere ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per...