Riparto dei costi: prevale il regolamento contrattuale
Non possono dipendere dal numero di componenti familiari in ogni caso
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025
La risposta al primo quesito è negativa. Non vi sono riferimenti normativi che prevedano un’esenzione come quella descritta nel quesito. Infatti, la ripartizione delle spese relative all’ascensore è disciplinata dall’articolo 1124 del Codice civile, secondo cui tali spese devono essere ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per...