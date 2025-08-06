Sala: «Ora serve un tavolo con i costruttori e l’accordo con la Procura»
Il messaggio del sindaco di Milano arriva dopo giorni di polemica giudiziaria e richieste di dimissioni
Giuseppe Sala tira dritto, anche sotto il fuoco dell’inchiesta sull’urbanistica che ha travolto amministratori e imprenditori. «Sono un po’ provato» dice. Ma in diretta su Rtl 102.5 rilancia: «Mi sento di dire quello che ha detto il presidente del Tribunale di Milano, cioè che serve un tavolo in cui ci siano tutti i protagonisti, ci devono essere anche i costruttori e l’accordo deve essere siglato dalla Procura della Repubblica, noi ci stiamo lavorando con l’avvocatura del Comune. C’è bisogno che...
Lombardia: ridefinite le regole dell'edilizia energeticamente sostenibile
di Ivan Meo – Esperto giuridico
Verso edifici più sostenibili: aggiornati i criteri minimi di prestazione energetica
