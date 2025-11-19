A Restructura 2025 giornata di lavori Anapi dedicata a sicurezza e soluzioni green

Anche quest’anno Anapi ha presenziato all’edizione 2025 del Restructura, che si è svolta presso l’Oval di Lingotto Fiere a Torino, organizzando un ciclo di convegni formativi su alcune delle tematiche più attuali del settore condominiale, argomenti che hanno suscitato molto interesse negli amministratori di condominio presenti.

Ad aprire la giornata di convegni il presidente nazionale Anapi, Vittorio Fusco, che ha introdotto gli argomenti che sono stati successivamente approfonditi dai vari professionisti...