Webinar Anaip il 26 novembre sul Conto Termico 3.0

L’Anaip, Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti, comunica in una nota di aver organizzato per il 26 novembre 2025 un webinar gratuito focalizzato sugli impianti tecnologici e le importanti opportunità offerte dal Conto Termico 3.0, un incentivo a fondo perduto, strumento stabile e concreto per ridurre i consumi energetici e abbattere i costi in bolletta.

L’appuntamento, su piattaforma Google meet, si svolgerà dalle 15 alle 16.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per riservare il posto e ricevere il link di accesso. Per iscriversi: Inviare una email a corsi@anaip.it specificando nell’oggetto “Iscrizione Webinar Conto Termico 3.0”.