Conferenza organizzativa dei servizi Gesticond a Verona il 28 novembre

L’acronimo AI di intelligenza artificiale declinato sulla figura dell’amministratore intelligente è il tema della Conferenza organizzativa dei servizi Gesticond che si terrà il prossimo 28 novembre a Verona presso l’hotel Leon d’Oro. L’evento, dalle 14 alle 18, è gratuito e riservato agli invitati, in particolare ai dirigenti nazionali e di delegazione provinciale/interprovinciale Gesticond.

Saluti introduttivi affidati al presidente nazionale Massimo Bargiacchi, poi nei vari panel saranno affrontati i temi di più stretta attualità, dalla privacy e digitalizzazione nel condominio alla gestione della sicurezza e delle spese straordinarie. Focus sull’intelligenza artificiale curato dal professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab Emanuele Frontoni. Si parlerà anche di efficientamento energetico, comunità energetiche e casa green.