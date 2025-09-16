Campi Flegrei, in arrivo contributi per gli edifici inagibili

Dal primo settembre fino al 31 dicembre è possibile richiedere un contributo economico per riparare gli edifici residenziali che risultano inagibili e sgomberati a causa delle scosse di bradisismo a Pozzuoli del 13 e del 15 marzo. A renderlo noto il Comune di Napoli.

Una nota precisa che, se sono soddisfatti i requisiti, il contributo può essere erogato anche nel caso in cui i lavori per eliminare il pericolo siano in corso oppure già completati al momento della richiesta. La domanda può essere presentata...