Campi flegrei, al via le richieste di sopralluogo su edifici privati

È online dal 5 marzo la piattaforma attraverso cui i cittadini potranno chiedere un sopralluogo per gli edifici privati ad uso prevalentemente residenziale che si trovano nella zona interessata dal fenomeno bradisismico dei campi flegrei in Campania così come perimetrata dal Dl 140/2023. Gli accertamenti saranno gratuiti, verranno condotti da squadre di tecnici specializzati che esamineranno l’intero edificio e consisteranno in un’ispezione visiva sia dall’esterno che all’interno delle singole unità...

