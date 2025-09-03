ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Assicurazioni catastrofali: l’Italia accelera, ma la prevenzione è la chiave per contrastare il cambiamento climatico

di Paolo Dalmagioni, Member of Royal Institution of Chartered Surveyors

N. 1212

Consulente Immobiliare

In un contesto globale segnato dall’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, l’Italia sta finalmente colmando un gap storico nel settore assicurativo.

 

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di coperture contro i rischi catastrofali, un passo cruciale per trasferire parte del peso economico dagli indennizzi statali al mercato privato. Ma mentre l’assicurazione rappresenta un pilastro per la resilienza finanziaria, è la prevenzione – attraverso misure contro il cambiamento climatico – a emergere come fattore decisivo per mitigare i danni futuri.

Un obbligo necessario per le imprese italiane

L’Italia, ultima tra le grandi economie industriali, sta percorrendo...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Un obbligo necessario per le imprese italiane
  2. La prevenzione: dal risarcimento alla lotta al cambiamento climatico

Correlati

Polizze catastrofali: gli obblighi assicurativi per studi professionali e abitazioni private

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare