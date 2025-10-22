Detraibilità dell’Iva sugli impianti fotovoltaici nelle aziende agricole

La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in ambito agricolo si colloca nel regime ordinario Iva anche quando l’azienda esercita, contestualmente, attività di allevamento in soccida monetizzata. Sono stati segnalati casi in cui gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate hanno respinto, totalmente o parzialmente, le richieste di rimborso dell’Iva sostenuta per la costruzione di impianti fotovoltaici realizzati con il beneficio dell’agevolazione «agrisolare». Il diniego è ...

