Fisco

Detraibilità dell’Iva sugli impianti fotovoltaici nelle aziende agricole

Rimborso possibile solo se l’energia è valorizzata e contabilizzata correttamente tra attività

di Andrea Cartosio

La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in ambito agricolo si colloca nel regime ordinario Iva anche quando l’azienda esercita, contestualmente, attività di allevamento in soccida monetizzata. Sono stati segnalati casi in cui gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate hanno respinto, totalmente o parzialmente, le richieste di rimborso dell’Iva sostenuta per la costruzione di impianti fotovoltaici realizzati con il beneficio dell’agevolazione «agrisolare». Il diniego è ...

Correlati

Fotovoltaico sul tetto: l’uso esclusivo non deve violare il pari uso

Gli ultimi contenuti di Fisco