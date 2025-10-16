I temi di NT+Le ultime sentenze

Aree urbane senza costruzioni non possono essere ritenute nè edificabili nè agricole

La qualificazione ai fini Imu come area fabbricabile è quindi subordinata alla verificabilità dell’edificabilità nello strumento urbanistico generale comunale

di Andrea Cartosio

La Corte di cassazione, con la sentenza 26673 depositata il 3 ottobre 2025, ha chiarito che le cosiddette «aree urbane» censite nella categoria catastale F/1 e prive di rendita devono essere considerate, ai fini dell’Imposta municipale propria (imu), aree fabbricabili quando l’edificabilità risulti desumibile dallo strumento urbanistico generale comunale; in tale ipotesi il presupposto impositivo impone la determinazione del tributo con riferimento al valore venale in comune commercio.

Cosa si intende per aree urbane

Le aree urbane...

