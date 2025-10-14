Fisco

Sismabonus e bonus acquisto di edifici ristrutturati: cumulabilità delle agevolazioni

L’agenzia delle Entrate spiega le regole, approfondendo limiti di spesa e requisiti

di Deborah Maria Foti - Anapi

Con la risposta 242/2025 l’agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica inerente a due agevolazioni, ossia il sismabonus e il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati. Si tratta di due agevolazioni diverse che funzionano in questo modo.

Il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati, previsto dall’articolo 16-bis, comma 3 del Tuir, è una detrazione che si applica agli acquirenti di unità immobiliari che fanno parte di interi edifici oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo...

