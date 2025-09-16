Recupero e ristrutturazione

Imprese pronte a chiedere la revisione delle agevolazioni

Pesenti (Ance): «I nuovi tagli rischiano di accentuare il problema del settore»

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Il mercato rischia di subire in modo duro il colpo di un nuovo taglio, il secondo nel giro di un anno. Per questo le associazioni di imprese chiederanno al Governo, nelle prossime settimane, un intervento di ritocco che vada a rimodulare il calendario di sforbiciate già impostato dall’ultima manovra sui bonus casa.

La posizione di Ance e FederlegnoArredo

Vanno in questa direzione le parole di Vanessa Pesenti, vicepresidente Ance con delega al settore Economico fiscale e tributario: «Ci preoccupano questi tagli: la riduzione dello scorso...

