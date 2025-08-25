Condominio

Bonus casa, lavori condominiali per il 60% dei beneficiari. Spesa media di 493 euro

Secondo il Caf Acli ogni contribuente compila in media 3,7 righi nel modello

di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Ogni dieci persone che sfruttano il bonus ristrutturazioni, sei lo fanno per lavori condominiali. La spesa media detratta è 493 euro. L’analisi del Caf Acli sui modelli 730 presentati finora quest’anno consente – per la prima volta – di “spacchettare” il dato generale dei beneficiari della detrazione per il recupero edilizio. Svelando così quanti hanno ristrutturato la propria abitazione e quanti invece hanno ricevuto la certificazione dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni. E ...

