Bonus casa, lavori condominiali per il 60% dei beneficiari. Spesa media di 493 euro
Secondo il Caf Acli ogni contribuente compila in media 3,7 righi nel modello
Ogni dieci persone che sfruttano il bonus ristrutturazioni, sei lo fanno per lavori condominiali. La spesa media detratta è 493 euro. L’analisi del Caf Acli sui modelli 730 presentati finora quest’anno consente – per la prima volta – di “spacchettare” il dato generale dei beneficiari della detrazione per il recupero edilizio. Svelando così quanti hanno ristrutturato la propria abitazione e quanti invece hanno ricevuto la certificazione dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni. E ...