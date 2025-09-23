Le spese preliminari per la fattibilità del superbonus non necessitano di accantonamento
Il contenuto della delibera che le stanzia non riguarda di fatto opere di manutenzione straordinaria o innovazioni
Tema superbonus al centro dell’interessante sentenza 1971/2025 della Corte d’Appello di Milano. Un soggetto, vistosi soccombente in primo grado anche per declaratoria d’intervenuta decadenza dei trenta giorni sui motivi d’annullabilità di una delibera, ha impugnato la sentenza solo per i motivi di nullità, rilevabili in ogni tempo. I giudici di secondo grado non hanno riconosciuto le sue ragioni.
I tre asseriti motivi di nullità della delibera
Il condòmino ha lamentato la nullità della delibera per contrarietà alla legge, non essendo stato costituito...