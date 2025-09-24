Edilizia verso la riforma, sanatoria facile per gli abusi con più di 60 anni

Anno zero dell’edilizia privata fissato al primo settembre del 1967. Con la possibilità di regolarizzare in modo rapido gli abusi realizzati prima di quella data. È solo una delle novità contenute nella bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico dell’edilizia, allo studio del ministero delle Infrastrutture in queste settimane, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.

La proposta è allo studio da diversi mesi: è stata preceduta da una consultazione pubblica ed è stata anticipata...