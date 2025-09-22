Il destinatario dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva

Il Consiglio di Stato, con una sua recente sentenza, si è occupato dell’identificazione del soggetto a cui devono essere notificati gli ordini di demolizione delle opere eseguite, in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, in relazione alle parti comuni del condominio. E una ancora più recente sentenza della Cassazione Penale fornisce ulteriori chiarimenti su queste tematiche per il caso in cui sia stato ottenuto un condono parziale.