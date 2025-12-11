Milano: Appc al fianco dei magistrati contro la speculazione edilizia
L’ultimo sequestro a Brera riporta i riflettori sull’uso disinvolto della Scia e i danni urbanistici
Non è più un caso isolato, ma una vera e propria crisi strutturale. L’ennesimo sequestro di un edificio di nuova costruzione nel cuore di Milano, a Brera, ha acceso i riflettori su quella che si può definire un’interpretazione elastica delle norme urbanistiche ambrosiane, in atto da oltre quindici anni. L’Appc (Associazione piccoli proprietari di case) scende in campo a fianco dei magistrati milanesi che, con i loro recenti provvedimenti, stanno cercando di ripristinare il diritto.
Il vizio della Scia
La questione centrale...
