Milano: Appc al fianco dei magistrati contro la speculazione edilizia

L’ultimo sequestro a Brera riporta i riflettori sull’uso disinvolto della Scia e i danni urbanistici

di Vincenzo Vecchio - presidente nazionale Appc

Non è più un caso isolato, ma una vera e propria crisi strutturale. L’ennesimo sequestro di un edificio di nuova costruzione nel cuore di Milano, a Brera, ha acceso i riflettori su quella che si può definire un’interpretazione elastica delle norme urbanistiche ambrosiane, in atto da oltre quindici anni. L’Appc (Associazione piccoli proprietari di case) scende in campo a fianco dei magistrati milanesi che, con i loro recenti provvedimenti, stanno cercando di ripristinare il diritto.

Il vizio della Scia

La questione centrale...

