L’appaltatore general contractor risponde delle inefficienze organizzative e dell’impreparazione

Non gli è consentito invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione

di Pier Paolo Bosso

Ormai in fase di chiusura la fase delle problematiche, dei cantieri e dei lavori del superbonus, rimangono per committenti, amministratori di condominio, condòmini, professionisti e appaltatori e general contractor gli strascichi legali e giudiziari dei contenziosi. Le casistiche più diffuse sono quelle in cui l’appaltatore general contractor non ha iniziato o non ha finito i lavori del superbonus 110 % con conseguente perdita delle detrazioni fiscali per i committenti e il condominio.

La responsabilità del general contractor

Le sentenze...

