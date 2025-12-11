ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Codice dell'edilizia: verso regole uniche e digitali. Le novità per i condomini

di Ivan Meo- Esperto giuridico

Una riforma organica riscrive le regole dell'edilizia. Per gli amministratori si apre una stagione di gestione più trasparente, meno contenziosi e decisioni tecniche più rapide.

Il Governo ha presentato il disegno di legge delega che darà origine al nuovo Codice dell'edilizia e delle costruzioni, destinato a sostituire integralmente il Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e a riordinare una disciplina oggi stratificata, complessa e spesso incoerente tra Stato, Regioni e Comuni.

Gli obiettivi

L'obiettivo dichiarato è superare le criticità del quadro attuale, ovvero:

  • definizioni ambigue degli interventi edilizi;
  • eliminare differenze regionali profonde sulle pratiche;
  • ridurre il contenzioso diffuso sullo "stato legittimo";
  • ridurre la lentezza nei procedimenti e incertezza interpretativa.

La riforma punta su quattro direttrici:

  • semplificazione;
  • uniformità;
  • digitalizzazione;
  • certezza dei procedimenti.

