Recupero e ristrutturazione

Superfici extra e nuovi impianti possono imporre l’aggiornamento

La rendita deve restare coerente con lo stato dell’abitazione ristrutturata

di Ernesto Baragetti

Nelle prossime settimane l’agenzia delle Entrate riprenderà a inviare lettere ai cittadini per chiedere di verificare i dati catastali degli immobili che hanno usufruito dei bonus edilizi o della cessione del credito. In particolare, verranno verosimilmente esaminate le situazioni con rendite catastali molto basse rispetto al valore dei lavori eseguiti e dei crediti fiscali ceduti.

L’Agenzia non intende avviare accertamenti fiscali immediati, ma favorire una sorta di “controllo preventivo”, per permettere...

