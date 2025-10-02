Fisco

Bonus casa, l’eredità non richiede il possesso

Il principio di diritto 7/2025 spiega quali paletti rispettare per ereditare le agevolazioni fiscali maturate attraverso le ristrutturazioni

di Giuseppe Latour

Non è necessario avere la detenzione dell’immobile nell’anno nel quale si apre la successione, per ereditare i bonus casa. Per utilizzarli, però, la detenzione è invece un requisito essenziale e deve sussistere dal primo gennaio al 31 dicembre degli anni nei quali si portano in dichiarazione le agevolazioni. L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7/2025, mette in fila le risposte ai dubbi più frequenti sull’eredità delle agevolazioni fiscali.

